Украинский конфликт вступает в свою финальную фазу, заключение соглашения о прекращении огня наиболее вероятно, чем когда-либо.
NYT: конфликт на Украине вступает в финальную фазу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Alex
Используйте правильные слова: не перемирие, а капитуляция.
Ответить
16 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а каое перемирие утилизированному дерьму???????
Ответить
16 час.
Igor Shumarin
Это вряд ли... Война перейдёт в партизанотеррористическую фазу и украина станет для нас как Палестина для Израиля, как Северная Ирландия для Англии, как Тибет и уйгуры для Китая, как Техас для США. Чечня у нас уже есть, будет ещё Украина.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии