NYT: конфликт на Украине вступает в финальную фазу

Igor Shumarin

Это вряд ли... Война перейдёт в партизанотеррористическую фазу и украина станет для нас как Палестина для Израиля, как Северная Ирландия для Англии, как Тибет и уйгуры для Китая, как Техас для США. Чечня у нас уже есть, будет ещё Украина.