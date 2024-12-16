Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    Где волочкова и где ЛЮБОВЬ???Волочкова ответил...
  • Астон Мартин
    и много заработали вожди ???Николай Платошкин...
  • Александр Рожков
    https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43516211236/-Konvoy-ne-smog-obespechit-yavku-Ubiytsyi-geroya-DNR-Rassela-Ben...Олег Царев учит А...

NYT: конфликт на Украине вступает в финальную фазу

NYT: конфликт на Украине вступает в финальную фазу

Украинский конфликт вступает в свою финальную фазу, заключение соглашения о прекращении огня наиболее вероятно, чем когда-либо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Alex
Используйте правильные слова: не перемирие, а капитуляция.
Ответить
16 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а каое перемирие утилизированному дерьму???????
Ответить
16 час.
Igor Shumarin
Это вряд ли... Война перейдёт в партизанотеррористическую фазу и украина станет для нас как  Палестина для Израиля, как Северная Ирландия для Англии, как Тибет и уйгуры для Китая, как Техас для США. Чечня у нас уже есть, будет ещё Украина.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх