Партнёры, с которыми и врагов не надо Хорошее забывается быстро. Казалось бы, ещё только вчера толпы националистов громили казахские города, а позже российские десантники обеспечивали безопасность власти в республике.
Многовекторный Казахстан и взрывчатка для ВСУ
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Элементарно - через Азербайджан и Грузию.
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13 час.
Юрий Астахов
Надо один раз предупредить, а потом наказывать
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8 час.
Игорь Василевский
Бывший посол предупрежден уже не раз. Он, самка собаки, считает, что его задницу от кола срасла не Россия, а ОДКБ. Азиат лукавый... ОДКБ это на 95% и есть Россия
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8 час.
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