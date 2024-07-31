БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Многовекторный Казахстан и взрывчатка для ВСУ

Многовекторный Казахстан и взрывчатка для ВСУ

Партнёры, с которыми и врагов не надо Хорошее забывается быстро. Казалось бы, ещё только вчера толпы националистов громили казахские города, а позже российские десантники обеспечивали безопасность власти в республике.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Элементарно -  через Азербайджан  и Грузию.
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13 час.
Юрий Астахов
Надо один раз предупредить, а потом наказывать
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8 час.
Игорь Василевский
Бывший посол предупрежден уже не раз. Он, самка собаки, считает, что его задницу от кола срасла не Россия, а ОДКБ. Азиат лукавый... ОДКБ это на 95% и есть Россия
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8 час.

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