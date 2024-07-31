Надо один раз предупредить, а потом наказывать

Игорь Василевский

Бывший посол предупрежден уже не раз. Он, самка собаки, считает, что его задницу от кола срасла не Россия, а ОДКБ. Азиат лукавый... ОДКБ это на 95% и есть Россия