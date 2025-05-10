Он прославил СССР на весь мир, но всего этого могло не быть! Как легендарного Михайлова едва не увели у ЦСКА

На великого форварда засматривался другой столичный клуб.Борис Михайлов прочно ассоциируется с ЦСКА. А разве может быть иначе? Легендарный капитан клуба и национальной сборной провел в составе армейцев 13 лет и достиг с командой абсолютного величия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии