В Крыму уверены – дисциплина у спортсменов должна быть как у военных

Министр спорта высказала свое мнение об обязательности принятия «Присяги спортсмена». Инициаторами присяги стали депутаты Госдумы, разработавшие ее текст, так как спортсмены являются кумирами молодежи и важно, чтобы они формировали достойные нравственные ориентиры чести и патриотизма.