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В Крыму уверены – дисциплина у спортсменов должна быть как у военных

В Крыму уверены – дисциплина у спортсменов должна быть как у военных

Министр спорта высказала свое мнение об обязательности принятия «Присяги спортсмена». Инициаторами присяги стали депутаты Госдумы, разработавшие ее текст, так как спортсмены являются кумирами молодежи и важно, чтобы они формировали достойные нравственные ориентиры чести и патриотизма.

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