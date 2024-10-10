РИА Новости: в Херсонской области фигурантами дела Ильмиева стали шесть врачей

Шесть главных врачей и один главный бухгалтер стали фигурантами уголовного дела бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, которого обвинили в хищении свыше 317 млн рублей.
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