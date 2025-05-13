Кинолог назвал самые сложные команды для собак

Собакам обычно тяжело освоить команды, предполагающие движения назад, а также на задних лапах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
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