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Всё о женщинах

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Кинолог назвал самые сложные команды для собак

Кинолог назвал самые сложные команды для собак

Собакам обычно тяжело освоить команды, предполагающие движения назад, а также на задних лапах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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