"Ты че попутал?! Давай вечером увидимся без формы!": В конец обнаглевшие горцы напали на полицейских прибывших на ДТП

Интересная жизнь с Vera Star В городе Котово, что в Волгоградской области, произошел очередной культурный обмен между представителями малых "братских" народов (предварительно выходцами из республик Северного Кавказа) и россиянами.
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