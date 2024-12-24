ФСБ опубликовала видео с допросом задержанного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудник режимного предприятия, задержанный ФСБ, дал показания. На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, как его везут в автомобиле, и он рассказывает о том, что передавал некому "Алексею из Украины" фотографии современных разработок военно-промышленного комплекса России.
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