ФСБ опубликовала видео с допросом задержанного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудник режимного предприятия, задержанный ФСБ, дал показания. На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, как его везут в автомобиле, и он рассказывает о том, что передавал некому "Алексею из Украины" фотографии современных разработок военно-промышленного комплекса России.