В ветклинике в Лабытнанги появились аппарат ЭКГ и анализаторы крови

Государственная ветеринарная клиника в Лабытнанги объявила о расширении спектра услуг. Здесь появилось современное оборудование для диагностики — аппарат ЭКГ, анализаторы крови и мочи, сообщила служба ветеринарии ЯНАО.
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