В России появится новый знак парковки для многодетных семей

Министерство транспорта РФ представило на Международном фестивале молодёжи новый дорожный знак парковки для многодетных семей, сообщает ТАСС.
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