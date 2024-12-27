В Северном Рейне-Вестфалии призвали продолжить больничную реформу

Возобновить больничную реформу, начатую федеральным министром здравоохранения Германии Карлом Лаутербахом, призвал министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауманн, 27 декабря пишет немецкая газета Rheinische Post «Следующее федеральное правительство — независимо от его цвета — должно снова заняться этим вопросом», — сказал Лауманн в интервью изданию.
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