В Северном Рейне-Вестфалии призвали продолжить больничную реформу

Возобновить больничную реформу, начатую федеральным министром здравоохранения Германии Карлом Лаутербахом, призвал министр здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии Карл-Йозеф Лауманн, 27 декабря пишет немецкая газета Rheinische Post «Следующее федеральное правительство — независимо от его цвета — должно снова заняться этим вопросом», — сказал Лауманн в интервью изданию.