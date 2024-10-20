Запах, пятна, деформация? 9 правил, продлевающих жизнь пластиковых контейнеров

В них очень удобно брать с собой еду из дома и хранить запасы в холодильнике. Как сделать так, чтобы эти ёмкости служили вам дольше? Соблюдайте эти несложные правила, и пластиковые контейнеры прослужат вам долго.
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