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ИА Реалист

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Системный риск ИИ: рынки и экономика США под угрозой

Системный риск ИИ: рынки и экономика США под угрозой

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Агентство Bloomberg опубликовало анализ, в котором предупредило о системных рисках, накапливающихся в американской экономике вокруг инвестиций в искусственный интеллект.

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