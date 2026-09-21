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Bitmine приобрела еще 27 562 ETH

Bitmine приобрела еще 27 562 ETH

Объем активов компании с Ethereum-казначейством Bitmine достиг 5 983 940 ETH, что по текущим ценам составляет около $16,3 млрд.

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