62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

198 подписчиков

Студенты ВШЭ несколько дней прожили в Спасской Пронской пустыни

Студенты ВШЭ несколько дней прожили в Спасской Пронской пустыни

Студенты из Высшей школы экономики провели несколько дней в Спасской Пронской пустыни. Как сообщила пресс-служба Рязанской епархии, они посещали богослужения, принимали участие в послушаниях и много гуляли по живописным окрестностям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии