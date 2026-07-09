Студенты ВШЭ несколько дней прожили в Спасской Пронской пустыни

Студенты из Высшей школы экономики провели несколько дней в Спасской Пронской пустыни. Как сообщила пресс-служба Рязанской епархии, они посещали богослужения, принимали участие в послушаниях и много гуляли по живописным окрестностям.
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