Посольство назвало воровством передачу Украине $20 млрд из доходов от активов РФ

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина Российское посольство в Соединенных Штатах назвало воровством планируемую американской стороной передачу 20 миллиардов долларов киевскому режиму в рамках согласованного государствами G7 кредита за счет доходов от заблокированных на Западе российских активов.
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