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Регионы России

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Гави высоко оценил потенциал Ламина Ямаля как великого футболиста

Гави высоко оценил потенциал Ламина Ямаля как великого футболиста

Полузащитник «Барселоны» Гави поделился мнением об игре молодого нападающего Ламина Ямаля, отметив его как невероятного футболиста и человека.

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