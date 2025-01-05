«Зима в Москве»: программа фестиваля «Путешествие в Рождество»

Москва давно славится своей киноиндустрией В пресс-службе организаторов цикла «Московские сезоны» рассказали о программе фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходит в рамках масштабного проекта «Зима в Москве».
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