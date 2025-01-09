Страна и люди
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Страна и люди

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МИД Франции после слов Трампа о Гренландии заявил, что ЕС не даст себя атаковать

МИД Франции после слов Трампа о Гренландии заявил, что ЕС не даст себя атаковать

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя заявления избранного президента США Дональда Трампа о контроле над Гренландией, заявил в среду, что Евросоюз не позволит ни одному государству атаковать свои границы.

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