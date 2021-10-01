Россия против США: уровень жизни

Последние новостиПолитикаРоссия против США: уровень жизни До сих пор, очень многие пишут о том, что в США уровень жизни несоизмерим с Россией. Мол, в США жить намного лучше.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина52Красивая сказка.. Онкологию и туберкулез (как и ковид) в больницах лечат бесплатно. Но остальное ,особенно про запись к зубному на госуслугах - не смешите нас, ребятушки. У нас в Бийске там только к гинекологу и травматологу запись есть.. Да и лекарства стоят не копейки...Наталья Рябовавсе познается в сравненииПСПавел СмирновВсе правильно, мы с женой пенсионеры, много всяких болячек нажили, получаем мед помощь в поликлинике бесплатно, в назначенное для тебя время приходишь без всякой очереди тебя принимают и дают необходимые назначения. Какие то лекарства безалатно, какие то покупаешь в аптеке со скидкой. Это много лучше чем зарубежом. А обьехал я все пять континентов. Ну лучше может быть только в Малазии и Сингапуре. Но эти мелкие страны не тратят огромные деньги на оборону, а мы вынуждены....Наталья ИвановаСогласна с вами!!!Евгений КовальЧуковскийСпасибо автору за хорошую статью!Наталья ИвановаЯ в августе-сентябре 2018 г. была в Болгарии у своего старого знакомого. Он болен диабетом, переехал из России сюда лет 10 назад. Живет, кстати на пенсию российскую, но она очень маленькая - около 10 тыс. В жизни не заплатил ни одного рубля в Пенсионный фонд, но государство его не оставило в беде. Когда купались в море, он чем-то порезал ногу и обратился в мед. заведение. Ему обработали рану за 30 левов (это примерно 1700 р.). Но рана заживала медленно, ему пришлось не раз обращаться. Хорошо, что были большие накопления российских денег. Знаете, он в Москве жил, как король. А там - полный ноль. За все надо платить, как же - в Евросоюзе живет. Но хаял Россию и Президента, на чем свет стоит. Типа — как хорошо здесь и как плохо в России. Из-за этого у нас были постоянные ссоры. А вот моя сестра из Екатеринбурга попала в больницу по третьему разу, тоже диабет, пока 2 типа. Ей отрезали 2 пальчика. У нее пошли язвы на ноге, лежала 2 недели. Кормили в больнице хорошо, она практически ни на что не жаловалась. А до этого сломала руку, так тоже лежала дней 10. И также бесплатно. Ее муж попал в больницу, вырезали часть кишков, целый год не выходил из дома, ему привозили какие-то мешки для смены. А потом сделали вторичную операцию, теперь все в порядке. Говорит, очень хороший врач попался, потом отблагодарил его. Так что для меня лично картина ясна: не дай Бог оказаться в Евросоюзе да еще на чужбине! Кстати, мой приятель, у которого была в гостях прошлым августом умер от тоски, ненависти к России и, конечно, болезни 22 августа этого года. Мне жаль всех людей, которые жестоко ошибаются...БОБорис ОсиповКомментировать
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