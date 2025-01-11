В России назвали причины увлечения людей историями о серийных маньяках

Социологи из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) провели исследование, посвященное популярности контента о серийных маньяках, включая фильмы, сериалы и подкасты.
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