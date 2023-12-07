Эспер: Трамп способен разрушить НАТО, если придет к власти

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп получит желаемую должность, Вашингтон выйдет из состава Североатлантического альянса, что станет концом для военного союза, заявил в интервью MSNBC бывший министр обороны США Марк Эспер.
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