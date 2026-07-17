В России отреагировали на санкции ЕС за удары по Киеву

Европейский союз (ЕС) ответственен за организацию и поддержку конфликта на Украине, поэтому новые санкции против России с формулировкой «за удары по Киеву» являются признаком цинизма, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа.
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