Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ответка досталась гипермаркету в Сумах: Горел так, что янки, наблюдая из космоса, подумали – склад боеприпасов

Ответка досталась гипермаркету в Сумах: Горел так, что янки, наблюдая из космоса, подумали – склад боеприпасов

“Свободная Пресса” продолжает хронику ударов возмездия и комментирует связанные с ними события. Согласно сводке Повiтряних сил, ВС РФ атаковали тылы “неньки” 58 средствами воздушного поражения, в том числе барражирующими боеприпасами "Бандероль", “Герань” и дронами-имитаторами типа "Пародия".

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