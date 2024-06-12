Режиссер рассказал, как снял фильм о Ямале, победивший на телефестивале

Режиссер фильма «Ямал. По следу овцебыка» Евгений Безбородов рассказал «Север-Прессу», как ему удалось снять картину, получившую Гран-при XXVIII Международного телевизионного фестиваля «Спасти и сохранить».
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