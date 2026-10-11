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Расчет «Молнии» 44 АК уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Расчет «Молнии» 44 АК уничтожил склад боеприпасов ВСУ

Расчет БПЛА «Молния» 44-го армейского корпуса уничтожил склад боеприпасов ВСУ в зоне проведения Специальной военной операции.

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