Россиянам назвали сроки окончания сезона гриппа и ОРВИ

В России сезон гриппа и ОРВИ продлится до марта или апреля 2027 года. Об этом РИА Новости сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.
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