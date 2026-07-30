НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

В Англии начнут дисквалифицировать на 10 матчей за дискриминацию по расовому, религиозному, половому и другим признакам

В Англии будут строго наказывать футболистов, виновных в дискриминации. Футбольная ассоциация Англии перед началом сезона ужесточила санкции за любые «отягченные нарушения» со стороны игроков, тренеров и других участников матча – то есть за противоправное поведение с прямым или косвенным упоминанием одной или нескольких следующих характеристик: этническое происхождение, цвет кожи, раса, национальность, религия или убеждения, пол, сексуальная ориентация или инвалидность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии