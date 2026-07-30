В Англии начнут дисквалифицировать на 10 матчей за дискриминацию по расовому, религиозному, половому и другим признакам

В Англии будут строго наказывать футболистов, виновных в дискриминации. Футбольная ассоциация Англии перед началом сезона ужесточила санкции за любые «отягченные нарушения» со стороны игроков, тренеров и других участников матча – то есть за противоправное поведение с прямым или косвенным упоминанием одной или нескольких следующих характеристик: этническое происхождение, цвет кожи, раса, национальность, религия или убеждения, пол, сексуальная ориентация или инвалидность.