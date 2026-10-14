Психолог Наумова объяснила, как антистресс-игрушки помогают в работе

Антистресс-игрушки помогают офисным сотрудникам успокоиться и увереннее взяться за задачи. Об этом рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова, сообщает Москва 24 .
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