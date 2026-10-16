Зеленский разозлил Трампа: противостояние президентов Украины и США достигло пика The i Paper: противостояние Трампа и Зеленского достигло пика Иллюстрация: "Блокнот" Великобритания и другие союзники по НАТО вынуждены искать новый подход к отношениям с американским президентом.