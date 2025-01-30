Рафинья, Киммих, Виртц, ван Дейк, Хакими – в сборной общего этапа ЛЧ от Goal

В команду, определенную по итогам восьми туров, попали: Вратарь: Ян Зоммер («Интер»); Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Джонатан Та («Байер»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Федерико Димарко («Интер»); Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Жоау Невеш («ПСЖ»); Нападающие: Флориан Виртц («Байер»), Серу Гирасси («Боруссия»), Рафинья Диас («Барселона»).
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