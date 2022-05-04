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В Ереване активисты перекрыли Киевский мост

В Ереване активисты перекрыли Киевский мост

Вице-спикер парламента призвал людей днем 4 мая блокировать улицы в городе и собраться на площади Франции, чтобы высказать общественное требование об отставке премьер-министра ПашинянаВ Ереване протестующие большегрузами перекрыли Киевский мост.

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