В Хабаровском крае сотрудники полиции совместно с активистами «Движения Первых» и общественником присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» приуроченной ко Дню физкультурника, сотрудники полиции совместно с активистами «Движения Первых» и членом общественного совета провели спортивное мероприятие в средней школе № 42 города Юности.
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