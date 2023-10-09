Умер профессор АГМУ Евгений Буевич

Ему был 81 год В возрасте 81 года скончался доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) Евгений Буевич, сообщили в пресс-службе вуза.
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