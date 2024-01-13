В России проходит конкурс на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства

Впервые в истории Всероссийского конкурса СМИ на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Созидание и развитие» каждый желающий имеет возможность проголосовать за любого из участников.
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