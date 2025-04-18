«Это провокация»: в России выступили против военных учений Японии на Дальнем Востоке

Острая ситуация возникла между Россией и Японией - в Стране восходящего солнца заявили о намерении провести военную активность, но российская сторона сочла это провокацией и угрозой для дальневосточных рубежей страны.
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