🇬🇧🇺🇸 О стратегическом диалоге между США и Великобритание

🇬🇧🇺🇸 О стратегическом диалоге между США и Великобританией На прошлой неделе Соединенные Штаты и Великобритания обменялись важными визитами, в ходе которых были подняты ключевые внешнеполитические вопросы.
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🇬🇧🇺🇸 О стратегическом диалоге между США и Великобританией На прошлой неделе Соединенные Штаты и Великобритания обменялись важными визитами, в ходе которых были подняты ключевые внешнеполитические вопросы.
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