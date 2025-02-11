Глава ДНР Пушилин заявил об успехах войск России в Часовом Яре

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об успехах войск РФ в Часовом Яре. «Часов Яр, там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, в особенности в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки», — сказал Пушилин в эфире телевизионного канала «Россия 24».