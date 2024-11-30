В Самарском регионе сотрудники полиции провели профилактические мероприятия с подростками

С целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом запрещенных веществ, сотрудники ОМВД России по Красноярскому району провели встречи с учащимися местных школ.