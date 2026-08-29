Тульская область попала в зону ракетной угрозы

Ракетная угроза охватила всю территорию региона, жителей призвали срочно укрыться.Воскресная ночь 30 августа началась для Тульской области с тревоги из-за ракетной угрозы.
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