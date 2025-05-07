"Завидуйте молча!": квартиру Рухсоре подарила мэрия Костромы, а джип - муж

СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Андрей Павлов

Верно. В капиталистической стране правит капитал. Из советской средней школы известно. Только на кланы Россию не делили. Россией правит синдикат временщиков. А все эти ГД, СФ, АП ширма. Капитализм есть капитализм. Причем у нас в начальной стадии, пещерный. Ресурсы поделены и в начале нулевых переделены. Теперь идет их эксплуатация в целях обогащения. СВО хозяевам страны не мешает, вражескую логистику мы бережем, обогащению не препятствуем.