СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 376 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Хорошая кандидатура в приемники: Пётр Олегович Толстой — российский политический деятель, журналист, продюсер и теле..."Папа, пусть слон...
  • Врам Тавризов
    Много слов, а простая истина в немногих словах: Идет схватка мирового межнационального частного капитала с государств...В руководстве стр...
  • No Name
    Оаты пеликан Алиев постилка Эрдогана, оба фашисты, оба пресмыкающиеся.   А Журовой, сидя в Думе, нечего оправдывать х...Европа "атаковала...

"Завидуйте молча!": квартиру Рухсоре подарила мэрия Костромы, а джип - муж

"Завидуйте молча!": квартиру Рухсоре подарила мэрия Костромы, а джип - муж

Многодетная малообеспеченная мать Рухсороа Махкамова. Очередной громкий скандал с жилищными сертификатами грянул в Костромской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
13 час.
ВУ
Варлам Устрялов
тебя, кланистку,  это устраивает, меня - нет.
Ответить
13 час.
Андрей Павлов
Верно. В капиталистической стране правит капитал. Из советской средней школы известно. Только на кланы Россию не делили. Россией правит синдикат временщиков. А все эти ГД, СФ, АП ширма. Капитализм есть капитализм. Причем у нас в начальной стадии, пещерный. Ресурсы поделены и в начале нулевых переделены. Теперь идет их эксплуатация в целях обогащения. СВО хозяевам страны не мешает, вражескую логистику мы бережем, обогащению не препятствуем.
Ответить
12 час.
наверх