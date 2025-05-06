Новые беспорядочные удары вглубь России показывают, что если киевский режим и «агонизирует», то «агония» эта слишком затянулась

Новые удары по России в очередной раз продемонстрировали, что договороспособность киевского режима равна нулю (причём абсолютному), как бессмысленны и все заявления о том, что Киев «готов пойти на 30-дневное перемирие».
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