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Новые беспорядочные удары вглубь России показывают, что если киевский режим и «агонизирует», то «агония» эта слишком затянулась

Новые беспорядочные удары вглубь России показывают, что если киевский режим и «агонизирует», то «агония» эта слишком затянулась

Новые удары по России в очередной раз продемонстрировали, что договороспособность киевского режима равна нулю (причём абсолютному), как бессмысленны и все заявления о том, что Киев «готов пойти на 30-дневное перемирие».

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Владимир Вечтомов
Да уж! А мирные жители что - расходный материал?
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