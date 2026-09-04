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Артист цирка, бывший муж Пугачёвой и Дед Мороз: как живёт 81-летний отец Кристины Орбакайте

Артист цирка, бывший муж Пугачёвой и Дед Мороз: как живёт 81-летний отец Кристины Орбакайте

16 апреля советскому и литовскому артисту эстрады и цирка Миколасу Орбакасу исполнился 81 год. В публичном пространстве его имя чаще всего упоминают рядом с первой супругой Аллой Пугачёвой и дочерью Кристиной Орбакайте.

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