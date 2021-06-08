Аллей-уп на Торри Крэйга привел в восторг трибуны и скамейку «Санз»

Игроки «Финикса» организовали шикарный аллей-уп в одном из эпизодов первого матча серии с «Денвером» (122:105, 1-0).

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