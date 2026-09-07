"Как рассчитать нашу военную победу": Семьсот тысяч на фронте — а для Днепра уже мало. Четыре сценария победы в цифрах

Группировка больше 700 тысяч, контроль 22,5 процента территории, темп около 3000 кв. км в год. Разбор четырёх военных сценариев: сколько людей, снарядов и топлива нужно на Донбасс, Левобережье, всю Украину и коридор в Приднестровье — и почему линейный счёт фронта уже не сходится.