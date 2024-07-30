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CAR

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  • Астон Мартин
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    Цены будут бешенные,АвтоВАЗ готовит 1...

Названы самые дешевые китайские седаны в России в 2024 году

Названы самые дешевые китайские седаны в России в 2024 году

На российском автомобильном рынке в настоящее время наибольшей популярностью пользуются китайские кроссоверы и внедорожники, но, несмотря на это, в дилерских центрах представлено большое количество седанов.

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