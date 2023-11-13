FT: Половина американцев считают политику Байдена вредной для экономики США

Около 50% граждан США считают политику президента страны Джо Байдена вредной для экономики страны, об этом сообщают результаты опроса, проведенного совместно газетой Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.
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