Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В США признали первенство России в гонке за одним типом оружия

В США признали первенство России в гонке за одним типом оружия

Россия вместе с Китаем вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие. Об этом рассказал американский журнал 19fortyfive и подчеркнул, что РФ является первой страной, которой удалось изобрести подобные ракеты.

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