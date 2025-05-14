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«Такого ещё не было на памяти человечества»: Орбан уличил оппозиционных политиков в сговоре с террористической СБУ

«Такого ещё не было на памяти человечества»: Орбан уличил оппозиционных политиков в сговоре с террористической СБУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с обращением к народу и парламенту в связи с зафиксированными попытками сорвать общевенгерский референдум по вступлению Украины в Евросоюз.

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