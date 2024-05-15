Сотрудники бригады Fulger проведут тактические учения в столице и регионах страны

Национальная полиция сообщает, что в течение нескольких недель сотрудники бригады специального назначения Fulger примут участие в учениях по реагированию, включая тестирование взаимодействия с другими подразделениями ГИП в чрезвычайных ситуациях.
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